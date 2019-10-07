«НБУ установил курс» является некорректной формулировкой: Эксперт пояснил, почему

Национальный банк Украины (НБУ) устанавливает официальный курс гривны к доллару на основании курса, который сложился в течение дня на межбанковском валютном рынке. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью одному из телеканалов, пишет «РБК.Украина».
Как напомнил Бахтари, Украина в 2015 году фактически перешла на плавающий валютный курс. «Это означает, что НБУ, регулятор, не вмешивается, не пытается фиксировать и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса. С 2015 года Украина перешла на режим, когда рынок формирует курс», – сказал он.
По его словам, вся роль НБУ – не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.
По мнению Бахтари, сообщения о том, что «НБУ установил курс», или «обесценил гривну» вводят в заблуждение. «Корректно было бы говорить: "рассчитал", потому что фактически так и происходит», – добавил он.
По его словам, на межбанковском валютном рынке в течение дня с 9:00 до 17:00 совершаются сделки, информация о которых поступает в НБУ, после чего центробанк по специальной формуле рассчитывает средневзвешенный уровень. НБУ сообщает «справочный курс» на 12:00 и официальный курс на следующий день (в 16:00).
Представитель НБУ назвал этот курс «замером температуры», который делается для того, чтобы страна понимала, «какой средний курс сформировался».
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Комментарии