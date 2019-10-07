Через КПВВ «Марьинка» пытались провезти партию смартфонов

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» за прошедшие сутки, 6 октября, пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную Украине территорию смартфоны на сумму почти 60 тыс. грн. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" пресекли попытку перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

В частности, по информации Госпогранслужбы, на неподконтрольную украинским властям территорию пытались провезти смартфоны на общую сумму почти 60 тыс. грн.

Как уточняется, товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Напомним, с 29 октября начнет действовать новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

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