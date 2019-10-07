Заявление в ГПУ: Депутатов предлагают задерживать без согласия Рады

Фракция партии « Слуга народа » зарегистрировала законопроект, который урегулирует и упростит процедуру снятия депутатской неприкосновенности. Принять закон планируют к 1 января, сообщает « Сегодня.ua ».

Согласно документу, если любому гражданину станет известно о совершенном народным избранником преступлении, он сможет написать заявление в ГПУ.

И тогда генпрокурор должен внести данные в Единый реестр досудебных расследований. А дальше, он же, должен получить решение областного апелляционного суда, чтобы Госбюро расследований проводило обыски и прослушивания.

Если факты нарушения подтвердятся, согласие парламента для привлечения к ответственности будет не нужно. Решение о задержании депутата будет принимать суд. « Если лицо застанут во время совершения преступления, оно может быть задержано. И, собственно, после этого уже получено решение суда соответствующее. Если дело будет касаться любых коррупционных преступлений, то включается уже не обычный суд, не апелляционный суд, а Высший антикоррупционный суд » , – объяснил положения законопроекта председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!