Латвия продолжит программы помощи для воинов ВСУ

Латвия продолжит программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих. Об этом сегодня, 7 октября, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс во время встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Ринкевичса, Латвия в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, которые находились в плену в Российской Федерации.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичсом также сообщил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и Генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.

По словам Алексей Гончарука, впервые в истории Украины европейская и евроатлантическая интеграция внедрены в программу деятельности правительства. Программа предусматривает цели и определяет четкие показатели их успешного выполнения. Кроме этого, Алексей Гончарук обратил внимание делегации Латвии на четырех приоритетах украинского правительства. Среди них приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры. «В планах правительства на ближайшие 5 лет восстановить 24 тыс. км дорог и построить 5 морских портов и 15 аэропортов», – сказал премьер-министр.

Он добавил, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.

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