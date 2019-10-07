Разумков: В «ДНР» и «ЛНР» изменили позицию по достигнутым в Минске соглашениям

Представители «ДНР» и «ЛНР» изменили свою позицию относительно достигнутых договоренностей в Минске. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает «УНН».

«Мы видим изменение позиции у представителей так называемых" ДНР "и" ЛНР ", я уверен, что будут создаваться и другие препятствия, чтобы затянуть этот процесс ... ибо кое-кто на этом неплохо зарабатывает как в экономическом, да и в политическом смысле», – сообщил Разумков.

Спикер ВРУ подчеркнул, что разработка инициатив по проведению выборов займет много времени и в ВР учитывают, что в обществе могут быть недовольны такими процессами. «Если мы говорим о составляющей по безопасности, это одна из основных предпосылок для проведения выборов. Потому что если провести выборы, когда там будут вооруженные люди, то это все будут не выборы. Это все будет чем угодно, но это будут – не выборы. Там должен быть доступ украинским партиям, там должны быть украинские СМИ», – сказал Разумков.

«Пока рано говорить о системе выборов (по которым пройдут выборы в Донбассе)», – отметил он.

Он добавил, что новый избирательный кодекс ветирован президентом, а его принятие отложено на 90 дней из-за необходимости доработки.

Разумков подытожил, что президент Владимир Зеленский будет защищать интересы Украины, а законопроект об особом статусе Донбасса, при его разработке, будет учитывать инициативы всех политических сил и приобщенных к этому процессу представителей общественности.

Напомним, что ранее Разумков заявлял, что во время подготовки законопроекта об особом статусе Донбасса «красные линии» не будут нарушаться, а к разработке и обсуждению документа привлекут экспертов и общественность.

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