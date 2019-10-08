Это просто маразм: Климкин высказался о «формуле Штайнмайера»

Предложение «формулы Штайнмайера» от экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера было озвучено несколько лет назад, когда дискуссия о Донбассе зашла в тупик, но тогда она так и не была согласована Украиной. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Всем прекрасно было понятно, что наше видение "Минска" и путинское видение "Минска" – они диаметрально отличаются. Он (Штайнмайер, – прим. ред.) сказал: "Если нам не верят, то давайте как-то подумаем, если все-таки выборы будут нормальные, будем думать, что делать дальше". Соответственно, это ни к чему не привело, и потом была очень интересная министерская встреча, где мы обсуждали эти идеи примерно 3 часа. Это все ничем не закончилось», – говорит он.

Экс-глава МИД Украины пояснил, почему переговоры ни к чему не привели: «Лавров с самого начала сказал: "Никаких нормальных выборов там быть не может". То есть: критерии ОБСЕ с самого начала – до свидания, голосование тех, кто был вынужден оставить Донбасс, – до свидания, международный контроль территории Донбасса и неконтролированного участка границы – до свидания. А потом мы ему сказали: "А что вообще мы обсуждаем?" И тогда родилась эта известная идея: письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они изложили хотя бы логику этого предложения. А потом красиво написали, что это мысли для дальнейших разговоров. То есть никогда по определению никакой формулы не было. Она не была согласована, мы ее обсуждали еще много министерских встреч».

«"Формула Штайнмайера" – ее согласовать или не согласовать – это не "зрада" и не "перемога", это – маразм. Нельзя согласовать отдельно: вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними согласовывать – это просто маразм. Это просто выполнение российской логики», – заявил Климкин.

«Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать: "Вы хотите выборы? Вы хотите выборы в какой-то ближайшей перспективе – вот наши требования: один, два, три". Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования, начиная с международной администрации, или мы будем, как страусы, смотреть и говорить: "Нет, у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина"», – считает экс-глава министр иностранных дел Украины.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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