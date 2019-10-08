В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области за минувшие выходные произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли, 12 получили травмы, также зарегистрировано 15 аварий без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что смертельное ДТП произошло 5 октября в Торезе (после переименования – Чистяково). «25-летний водитель автомобиля Opel Omega на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21043. В результате столкновения водитель автомобиля Opel Omega и 68-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ-21043 от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ-21043 и пассажир автомобиля Opel Omega получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Кроме того, за 4-5 октября на автодорогах «ДНР» было зарегистрировано 327 нарушений ПДД, в том числе выявлены и отстранены от управления 32 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

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