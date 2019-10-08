В «ЛНР»: В Суходольске произошло смертельное ДТП

В неподконтрольном украинским властям Суходольске (Луганская обл.) произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 6 октября, на одной из улиц города.

«Гражданка 1980 года рождения, управляя автомобилем Chery S-18D, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21101 под управлением гражданина 1970 года рождения. В результате ДТП гражданка 1980 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Водитель автомобиля ВАЗ-21101 и пассажир 1979 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение», – говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло в «ЛНР» в субботу, 5 октября, на одной из улиц с. Пархоменко (после переименования – Макаров Яр).

«Гражданин 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Samand не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, под управлением гражданки 1966 года рождения. В результате ДТП в травматологическое отделение Краснодонской городской больницы с травмами различной степени тяжести госпитализированы водители легковых автомобилей и пассажир 1940 года рождения», – заявили в «полиции».

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