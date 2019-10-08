У Зеленского пытаются включить турбо-режим для Донбасса, – политолог

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что добьется таких же быстрых успехов в переговорах по Донбассу, как и с освобождением украинских моряков. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Ермак (помощник Зеленского, – прим. ред.) все время повторяет: "Опирайтесь на реальные факты. Вот мы договорились, мы решили проблему моряков и здесь – верьте нам люди". Такой посыл: "Мы вам сейчас всего рассказывать не будем о наших планах, потому что мы думаем, что это навредит и сломает всю игру, но мы знаем, как это сделать"», – отмечает Фесенко.

«Может быть это чересчур самоуверенно, и может быть у них на самом деле плана нет – и в этом опасность, тем не менее они сейчас надеются, что такой же успех будет не только с моряками, но и по Донбассу. Что отведут войска не только в Станице Луганской, но и в Золотом, и в Петровском, потом вдоль всей линии разграничения», – продолжил он.

Политолог напомнил, что неудачная попытка с разведением сил и средств, когда участники незаконных вооруженных формирований занимали позиции украинских военных на Донбассе, уже была.

«Я не уверен, что за полгода удастся решить проблему с отводом войск вдоль линии соприкосновения. Что за это время удастся договориться о выборах: на каких условиях и как, у меня тоже очень сильные сомнения, но пока у команды Зеленского ставка на турбо-режим – очень быстро решать проблемы. Вот тут есть опасность, потому что быстрота не гарантирует качество, наоборот, больше рисков становится», – считает эксперт.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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