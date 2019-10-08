В Луганске искали взрывчатку в «республиканских» вузах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске проверяли сообщения о минировании зданий городской «администрации», а также ряда «республиканских» вузов. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 7 октября в «полицию» поступил анонимный звонок «о заминировании зданий Луганской администрации, ЛНУ им. Т.Г. Шевченко, ЛНУ им. В. Даля».

Чуть позже поступило еще одно сообщение «о заминировании зданий ДК им. В.И. Ленина и ЛНАУ».

В «республике» утверждают, что после звонков указанные здания и прилегающие территории были обследованы сотрудниками «МВД», взрывоопасные предметы выявлены не были.

О том, что проводилась эвакуация учащихся в «республиканских» вузах, пишут очевидцы.

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