На проспекте Ильича в Донецке произошло ДТП, – соцсети

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как пишут дончане, авария произошла 7 октября вечером на пр. Ильича: микроавтобус Mercedes вылетел с проезжей части, снес ограждение и остановился в кустах клумбы.

В комментариях пользователи соцсетей выдвигают предположения, что дорога была скользкой из-за дождя, кроме того, микроавтобус мог резко свернуть, чтобы избежать наезда на пешехода.

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