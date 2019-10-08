Стратегия «с колес»: Каков план по реинтеграции Донбасса

Стратегии по реинтеграции Донбасса в Украине не было и до сих пор нет, и создавать ее украинские власти начнут фактически с нуля. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«Мы, как государство, потеряли время. Мы потеряли в информационном, экономическом, гуманитарном планах, по очень многим направлениям. Это привело к тому, что этот процесс будет тяжелее, чем это можно было бы сделать раньше», – сказал он.

«На протяжении всех лет войны мы не увидели постоянной стратегии, которая продвигала бы месседжи, информационную политику, создавала экономическую базу вокруг временно оккупированных территорий. Сейчас есть только первые ростки этого процесса», – продолжил Разумков.

Политик напомнил, что в конце октября в Мариуполе (Донецкая обл.) пройдет большой инвестиционный форум по Донбассу. «Там будут представлены инициативы, в первую очередь, со стороны президента, со стороны Кабинета министров Украины – что нужно будет сделать для того, чтобы создать [стратегию реинтеграции Донбасса]. Но фактически мы будем создавать эту стратегию "с колес", потому что времени на то, чтобы прописать стратегию, а только потом начать ее интегрировать у нас и у государства нет», – рассказал спикер парламента.

«Будем идти постепенно, используя те механизмы и знания, которые у нас есть, и привлекать к этому обсуждению и общество. Та же социология говорит о том, что ни терять эту территорию, ни оставлять людей, которые очень часто являются заложниками как на временно оккупированных территориях Донбасса, так и в Крыму, мы как граждане этой страны не готовы», – добавил Разумков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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