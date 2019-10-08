Россия не заинтересована в мире на Донбассе, – военный эксперт

Россия ни от каких целей не отступилась на Донбассе, пока на компромиссы в переговорах идет только Украина, в частности, согласовав «формулу Штайнмайера» о проведении местных выборов в ОРДЛО*. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Политика коротких и быстрых шагов приносит свои положительные результаты тогда, когда есть "дорожная карта", когда мы знаем, куда мы идем. Если мы будем просто двигаться короткими шагами, кто сказал, что мы идем к цели? Может мы идем в обратном направлении», – отмечает он.

«Скажем, мы пошли на компромиссы. На какие компромиссы? Та сторона на компромиссы не идет. Многие говорят, что видят, что Россия хочет выйти из этого конфликта. Я не вижу никаких оснований для таких заявлений. Россия там никаких целей не оставила, она ни от каких целей не отступилась. Абсолютно», – продолжил Сунгуровский.

Эксперт акцентировал, что Россия только выдвигала условия для проведения встречи в Нормандском формате, а не шла на компромиссы: «Какие там компромиссы? Там все касается уступок Украины. На что идет Россия? Отдать нам наше же, что она захватила? Это – не компромисс, это капитуляция. Чего мы добиваемся? Остановить войну? Ну, давайте просто прекратим стрелять. Это что – остановить войну? Война может быть остановлена только вследствие капитуляции одной из сторон. Все. Других вариантов просто нет. Любой компромисс – это проигрыш одной из сторон».

«В любом случае есть альтернативы. Как минимум три выхода: первый – выигрыш, второй – капитуляция, третий – замороженный конфликт. Только давайте скажем, чего мы хотим, потому что если один будет хотеть одного и двигаться в этом направлении, правительство будет иметь ввиду свое и двигаться в своем направлении, а наши партнеры при этом будут подразумевать что-то третье, то это – лебедь, рак и щука. Толку от этого не будет. Это тот хаос, где Путин всегда выигрывает», – пояснил директор военных программ Центра Разумкова.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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