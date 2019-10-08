На Донбассе важен мир, условия – второстепенны, – Сайдик

Спецпредставитель главы ОБСЕ считает согласование формулы Штайнмайера обнадеживающим развитием ситуации. Об этом заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, передает «Укринформ».

«В следующую среду я снова поеду на Донбасс. И не только на Донбассе я слышу лишь одно, люди мне говорят (а меня уже знают из телевизора), люди приходят и говорят: единственное, что мы от вас хотим — принесите наконец мир, принесите наконец мир. И это я слышу как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, то есть, в сепаратистских районах – люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь — это мир. А на каких условиях будет этот мир – это уже второстепенное. Важнее всего – мир», – заявил Сайдик.

Он заявил, что надеется на движение Украины путем экономической и политической консолидации. «Мир на Донбассе был бы точно одним из важнейших элементов», – сказал он.

Отдельно Сайдик указал на то, что в последнее время имел место обнадеживающее развитие ситуации вокруг урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, что жители поселка Золотое-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают. 6 октября по всей Украине Украине прошли массовые акции против разведения сил и средств. Ранее в Волновахе и Станице Луганской местные жители также провели акции протеста против разведения сил и средств.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. При этом разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

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