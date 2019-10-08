С открытия поста никакого движения: Ситуация в пунктах пропуска утром 8 октября

Сегодня утром, 8 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 октября через КПВВ последовало 33,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8030 человек и 990 транспортных средств;

«Марьинка» – 7025 человек и 1265 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6605 человек и 1280 транспортных средств;

«Гнутово» – 2665 человек и 605 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9590 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 35/50;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 70/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Геннадий: «8:08. На Еленовке примерно 100 машин. Возможно, уже больше. С открытия поста никакого движения. Дождя нет».

О ситуации на остальных КПВВ очевидцы на данный момент не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!