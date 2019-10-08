Сводка из зоны ООС за 7 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Чермалыка – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Песок – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Талаковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика и Тарамчука – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

неподалеку Травневого – из миномета калибром 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Гладосово и хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Новгородского и в районе Золотого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

вблизи Луганского – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Светлодарска – из гранатометов различных систем.

В «ДНР» уверяют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 277 единиц. Под огнем оказались поселки Старомихайловка, Александровка, шахты "Трудовская" на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере города, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка; прилегающий к Ясиноватой поселок Минеральное; горловские поселки Гольмовский, Доломитное и шахт им. Гагарина и им. Изотова; села Николаевка и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также утверждают, что «вчера в результате утреннего и вечернего обстрела поселка Старомихайловка зафиксированы повреждения 20 домостроений. Кроме того, в результате вечернего обстрела Еленовки зафиксировано повреждение кровли, остекления и автомобиля по ул. Садовой».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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