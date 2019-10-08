Россия затягивает встречу в Нормандском формате: Названы причины

Россия затягивает встречу лидеров стран-участниц переговоров в Нормандском формате, выдвигая Украине новые условия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Не первый раз, когда Россия выдвигает третье условие, было согласовано всего два. 3-4 сентября появилось еще одно условие о том, что нужно согласовать документ, который будут подписывать лидеры во время своей встречи [в Нормандском формате]. На самом деле этой договоренности не было, но Россия предлагает новые и новые варианты», – сказал он.
«Это связано с тем, что Украина все-таки взяла и выполнила два предыдущих условия, два существующих условия. Это, во-первых, прекратили стрелять – мы давно это сделали, и пообещали хлебное перемирие, чтобы не гибли люди и можно было собрать урожай с полей. И о том, что мы говорим об этой злосчастной "формуле Штайнмайера", о которой теперь все знают», – продолжил Пристайко.
По его словам, в связи с тем, что Украина делает реальные шаги на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, Россия вынуждена искать новые основания, чтобы не проводить встречу на высшем уровне в Нормандском формате.
«На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности в этой встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили, и дата была предложена французами. Сейчас три лидера – наш президент и французский, и канцлер Германии готовы, предлагается новый набор дат, но до этого времени мы не слышим от России готовности встретиться на саммите в Нормандском формате», – прокомментировал глава МИД Украины.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»
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