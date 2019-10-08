В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств

Команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксирует обстрелы в районе разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и не имеет доступа к камере наблюдения в Петровском (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, вечером 4 и 5 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 43 снаряда, пролетевших примерно в 2–4 км к югу (определить, в пределах участка разведения или за его пределами, не представлялось возможным).

5 октября, патрулируя на южном краю участка разведения в районе Золотого, члены патруля Миссии слышали 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2–4 км к северо-западу (установить, на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным). В тот же день на участке разведения в районе Золотого наблюдатели видели 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины примерно в 300 м к югу от северного края участка.

Поздно вечером 5 и ночью 6 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 2 взрыва неопределенного происхождения и 2 снаряда, пролетевших примерно в 2–3,5 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения). Кроме того, эта камера зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 500 м–1 км к северу, а также 4 снаряда, пролетевших примерно в 1–3 км к востоку (по оценке, все за пределами участка разведения).

6 октября, находясь на южном краю участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали 1 выстрел из стрелкового оружия ориентировочно в 300–500 м к северо-западу (по оценке, в пределах участка разведения), а также 2 взрыва неопределенного происхождения и 56 очередей из крупнокалиберного пулемета на расстоянии приблизительно 3–5 км к юго-западу (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

5 октября за пределами участка разведения в районе Золотого, возле блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от участка разведения, наблюдатели видели до 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 4 экскаватора. 6 октября наблюдатели видели, как в поле к юго-востоку от этого блокпоста Вооруженных сил Украины вошли 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины с лопатами и топорами и заехали 3 экскаватора, при этом вскоре в поле начали проводить земляные работы. Возле экскаваторов наблюдатели видели штабель лесоматериалов. 5 и 6 октября члены патрулей Миссии видели боевую инженерную машину (БАТ-2) возле упомянутого блокпоста.

5 и 6 октября, ведя наблюдение примерно в 2 км к северу от участка разведения в районе н. п. (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), Миссии отметила там спокойную обстановку.

При этом отмечается, что 5 и 6 октября на блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член незаконных вооруженных формирований вновь отказал патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что «продолжаются инженерные работы и работы по разминированию», а также на «работу снайпера» в этом районе, ограничив таким образом доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.

5 октября команда СММ впервые видела предупреждающий знак о минной опасности (с надписью «Осторожно! Мины!» на русском и английском языках) на западной стороне дороги, ведущей от Петровского до н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка), примерно в 1,5 км к северо-северо-востоку от северной края участка разведения в районе Петровского.

Напомним, что жители поселка Золотое-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают. 6 октября по всей Украине Украине прошли массовые акции против разведения сил и средств. Ранее в Волновахе и Станице Луганской местные жители также провели акции протеста против разведения сил и средств.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. При этом разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

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