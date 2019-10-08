Мир через победу: Чиновники начали серию встреч по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

В Ивано-Франковске состоялась первая из ряда встреч «Диалоги об Украине» по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участники диалога обсудили текущие шаги, предпринимаемые для защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, в частности вопросы зеркального разведения войск на линии разграничения с обеих сторон. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Разведение проводится в рамках Минских договоренностей с целью уменьшения возможностей ведения прицельного огня, снижения количества потерь среди военнослужащих. Разведение является зеркальным, то есть войска разводятся с обеих сторон от линии разграничения на расстояние одного километра, Соответствующий протокол по разведению войск был принят в 2015 году. Сейчас мы пытаемся перезапустить этот процесс», – отметила в своем выступлении заместитель министра обороны Алина Фролова.

Она добавила, что отвод войск запланирован в трех населенных пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском. В Станице Луганской уже проведен первый этап. Главным условием данного процесса является полное прекращение обстрелов на территории участка разведения в течение семи дней. Вместе с тем на линии разведения будут работать представители миссии ОБСЕ, Совместного центра координации и контроля, подразделения гражданско-военного сотрудничества и полиция, будет проводиться разминирование территории. В зонах разведения планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечение их безопасности.

После разведения войск начнутся работы по восстановлению инфраструктуры и на территории смогут работать представители гуманитарных миссий.

«Сегодня никто не говорит о мире ради мира. Мы все стремимся к победе. Но мы первые в мире столкнулись с масштабной гибридной войной, поэтому и победа должна быть гибридной. Мы должны быть готовы к ведению войны на всех без исключения фронтах. В то время как армия должна сдерживать врага в физическом пространстве, дипломаты будут вести наступление на дипломатических фронтах», – сказала Фролова.

Не менее важной, по мнению заместителя министра, является работа по восстановлению доверия местного населения Донбасса к действиям правительства и руководства государства.

В рамках встречи были обсуждены возможные риски для Украины вследствие разведения войск, восстановление трансляции украинских каналов, условия проведения выборов на оккупированных территориях.

В Диалоге приняли участие политический директор министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Антон Колумбет и заместитель министра обороны Украины Алина Фролова. На встрече также присутствовали народные депутаты Украины, представители ОБСЕ, руководство облгосадминистрации, руководители органов местного самоуправления.

После встречи в Ивано-Франковске участники Диалогов проведут аналогичные мероприятия в Киеве и Львове.

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