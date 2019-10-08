Донбасс и «формула Штайнмайера»: Эксперт пояснил, почему Путин выигрывает

Согласованная Украиной «формула Штайнмайера» не поможет украинской стороне добиться прогресса по Донбассу на переговорах в Нормандском формате. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Ни о каком компромиссе речь не пойдет. Путин всегда достигнет своих целей в таком хаосе. Других вариантов я не вижу. И он постоянно нас к этому тянет, вталкивает в повестку дня хаоса. Например, тот же отход от абсолютно несовершенного полного формата Комплекса мер "Минска-2" к "формуле Штайнмайера": первые пункты мы откидываем, последние мы откидываем, берем серединку – проведение выборов», – поясняет он.

По его мнению, оптимизм, связанный с проведением местных выборов на ныне неподконтрольной украинским властям территории Донбасса по «формуле Штайнмайера», преждевременный. «Ничего не закончится. Мы сами выборы не проведем. Непонятки вокруг каких-то целей – это и есть хаос, когда мы чего-то не понимаем. Не понимаем правил игры. Если правила игры постоянно меняются, это и есть хаос», – отмечает Сунгуровский.

«Тот человек, который создает новые правила, всегда находится в выигрыше. Мы думаем, что будут выполнены первые пункты Комплекса мер по "Минску", будут разведены войска, а в "формуле Штайнмайера" этого нет. И Путин потом скажет: "Ребята, вы под чем подписались? Вы оставляли свою подпись?", – "Оставляли". – "Там есть что-то о разведении войск?", – "Нет". – "Ни о какой безопасности там речи не идет вообще. Но вы подписали, вперед – давайте выполняйте"», – рассуждает эксперт.

Аналитик добавил, что требовать выполнения обязательств от Украины по Минским соглашениям на переговорах в Нормандском формате будет не только Россия, но и западные партнеры: «Вообще "Минск-2" придумали только для того, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Больше ни для чего. Даже не предполагалось, что от него чего-то удастся добиться. И он бы не сел никогда за стол переговоров, если бы он знал, что будет вынужден что-то отдать».

Директор военных программ Центра Разумкова также считает, что Россия ни от каких целей не отступилась на Донбассе, а пока на компромиссы в переговорах идет только Украина.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: