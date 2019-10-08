Карты на руках у Кремля: Политолог о двух сценариях по Донбассу

В России могут разыграть как минимум два сценария с использованием переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Вы не представляете, какое эйфорическое настроение царит сейчас в Кремле [в связи с согласованием "формулы Штайнмайера"], как пробалтываются о своих планах кремлевские пропагандисты. Действительно, у Кремля совершенно беспроигрышная партия», – сказал он.

«Если украинское общество проглотит капитуляцию Зеленского – замечательно. В теле Украины будет помещена та самая раковая опухоль – военный плацдарм, который может расширяться сколько угодно и уничтожать Украинское государство… Это первый сценарий», – продолжил Пионтковский.

По его словам, если в Украине будет серьезное сопротивление и украинские власти не пойдут на те компромиссы, которые нужны Кремлю по Донбассу, у России есть второй сценарий развития ситуации.

«Киев кишит российскими провокаторами и диверсантами. Очень легко организовать какую-то вооруженную провокацию, которая создаст повод для России, причем повод убедительный для Запада, для масштабной интервенции, "для спасения братского украинского народа"», – считает политолог.

«Две эти карты на руках у Кремля. Он спокойно сидит и ждет, какую ему выгоднее будет разыграть», – добавил Пионтковский.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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