Корзина «хотелок»: Зачем подписали Минские соглашения

Минские соглашения не выполнялись, потому что стороны не могли прийти к соглашению о последовательности выполнения пунктов подписанных документов и ряду нюансов. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Сами по себе Минские договоренности как корзина, куда понакидали разные предложения, которые, как прекрасно понятно, никогда не могли бы быть выполнены, а потом начали смотреть, а как это разложить. Только без какой-то последовательности и гарантий это не работает», – сказал он.
Климкин напомнил, что Минские соглашения, известные как «Минск-2», были подписаны в феврале 2015 года в период ведения ожесточенных боев за Дебальцево (Донецкая обл.).
«Я считаю, что в эту корзину все понакидали, извините за сленг, свои "хотелки". Эти "хотелки" собрались в этой корзине. Понятно, что в том виде, как они были прописаны в Минске, они никогда не будут выполнены. Были особые позиции. Я, например, был против, чтобы вообще упоминать Конституцию. Но, в конце концов, просто понакидали "хотелок"», – заявил экс-глава МИД Украины.
«Чем нам помог "Минск": выиграть время и достаточно существенно, сохранить санкции… И, конечно, это помогло как-то снизить градус военной ситуации. Но без того, чтобы расписать, что за чем, и кто за это отвечает, Минские соглашения никогда бы не были бы выполнены», – подчеркнул Климкин.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Это просто маразм: Климкин высказался о «формуле Штайнмайера»
- Россия не заинтересована в мире на Донбассе, – военный эксперт
- На Донбассе важен мир, условия – второстепенны, – Сайдик
- Россия затягивает встречу в Нормандском формате: Названы причины
- У Зеленского пытаются включить турбо-режим для Донбасса, – политолог
- Россия не заинтересована в мире на Донбассе, – военный эксперт
- Разумков: В «ДНР» и «ЛНР» изменили позицию по достигнутым в Минске соглашениям
- «Формула Штайнмайера»: Политолог рассказал об угрозе радикальных настроений в обществе
- Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
- У Зеленского допускают контроль ОБСЕ над границей на Донбассе
- Мы – не наивные: Зачем у Зеленского хотят переговоров с Путиным о Донбассе
- Дырку от бублика, а не федерацию: У Зеленского назвали «красные линии» по Донбассу
- «Формула Штайнмайера» существует: Пристайко пояснил планы по Донбассу
- Никакой капитуляции: Зеленский обратился к украинцам по поводу «формулы Штайнмайера» (Видео)
- Донбасс может быть хуже Приднестровья: Мнение эксперта
Комментарии