Корзина «хотелок»: Зачем подписали Минские соглашения

Минские соглашения не выполнялись, потому что стороны не могли прийти к соглашению о последовательности выполнения пунктов подписанных документов и ряду нюансов. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сами по себе Минские договоренности как корзина, куда понакидали разные предложения, которые, как прекрасно понятно, никогда не могли бы быть выполнены, а потом начали смотреть, а как это разложить. Только без какой-то последовательности и гарантий это не работает», – сказал он.

Климкин напомнил, что Минские соглашения, известные как «Минск-2», были подписаны в феврале 2015 года в период ведения ожесточенных боев за Дебальцево (Донецкая обл.).

«Я считаю, что в эту корзину все понакидали, извините за сленг, свои "хотелки". Эти "хотелки" собрались в этой корзине. Понятно, что в том виде, как они были прописаны в Минске, они никогда не будут выполнены. Были особые позиции. Я, например, был против, чтобы вообще упоминать Конституцию. Но, в конце концов, просто понакидали "хотелок"», – заявил экс-глава МИД Украины.

«Чем нам помог "Минск": выиграть время и достаточно существенно, сохранить санкции… И, конечно, это помогло как-то снизить градус военной ситуации. Но без того, чтобы расписать, что за чем, и кто за это отвечает, Минские соглашения никогда бы не были бы выполнены», – подчеркнул Климкин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: