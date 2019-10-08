Гражданин РФ показал, какую квартиру снял в Луганске, и сравнил ее с жильем в Донецке (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов побывал в неподконтрольном украинским властям Луганске. О ценах на жилье в городе россиянин рассказал в соцсетях.

«Самое дешевое из того, что я видел – можно купить 3-комнатную квартиру ближе к окраинам в 9-этажном доме, 75 кв. м, за 12 тыс. долл.», – рассказал он.

Сам Борисов снял однокомнатную квартиру за 500 руб. (192 грн по местному курсу на 8.10.2019). «Если в Донецке это была квартира ближе к центру, то здесь – уже ближе к окраинам. С 11 до 18 часов здесь нет воды. Владельцы квартиры предусмотрительно заготовили воду. В центре, говорят, с этим проблем нет», – сообщил россиянин.

В квартире есть холодильник, на застекленном балконе стоят кресла, в ванной – водонагревательный бак, в комнате – большой диван, кресло, телевизор, стол, тумбочка.

«Главное отличие, помимо того, что квартира находится ближе к окраинам. Если в Донецке за 500 руб. (192 грн – ред.) была микроволновка и стиральная машина, здесь их нет. И даже штраф за курение здесь в 5 раз больше. Здесь 5 тыс. руб. (1,9 тыс. грн – ред.), а в Донецке всего 1 тыс. руб. (385 грн – ред.)», – отметил гражданин РФ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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