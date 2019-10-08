На Луганщине пьяный водитель снес столб и сбежал с места ДТП (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные установили водителя, который в нетрезвом состоянии сбил столб и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

На ул. 30 лет Победы патрульные обнаружили две сбитые электрооборы и поврежденный легковой автомобиль без номерных знаков. По словам свидетелей аварии, водитель скрылся с места происшествия. Осмотрев прилегающую территорию, патрульные обнаружили два номерных знака, которые были спрятаны неподалеку.

По найденным автономерам полицейские установили адрес проживания владельца. Им оказался 24-летний местный житель, в котором свидетели опознали виновника ДТП.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Во время осмотра в медицинском учреждении врач зафиксировал превышение допустимой нормы алкоголя больше чем в 8 раз.

В отношении нарушителя патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление без соответствующих документов) и составили 3 протокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП) Кодекса об административных правонарушениях.

Все материалы дела, а также записи с камер видеонаблюдения переданы в суд для принятия окончательного решения.

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