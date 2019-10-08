Курт Волкер ушел из Института Маккейна

Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер покинул должность исполнительного директора Института международного лидерства им. Джона Маккейна при Университете штата Аризона. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
На сайте опубликовано заявление Волкера, в котором указано, что 7 октября он сообщил о своем уходе в отставку. Причиной Курт Волкер назвал то, что СМИ сосредоточены на его работе в качестве специального представителя США в Украине, «что может стать отвлекающим фактором для достижений и дальнейшего роста института».
Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер ушел с поста.
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