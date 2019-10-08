Гражданин России показал, как в Луганске обналичивают деньги с карт РФ (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов побывал в «первом коммерческом центре» в неподконтрольном украинским властям Луганске. О переводах на российские и украинские карты, а также о комиссии за обналичивание средств с карт россиянин рассказал в соцсетях.
«Первый коммерческий центр» работает в центральной части Луганска. Борисов задал его сотрудницам вопрос о том, как можно снять деньги с российской карты Сбербанка. И получил ответ, что это возможно «при наличии личного кабинета и телефона, на который придет смс».
Желающий снять с российской карты деньги до 50 тыс. руб. (грн по местному курсу на 8.10.2019) должен заплатить комиссию в размере 4,99% от суммы.
Также в этом месте осуществляют переводы на украинские и российские карты. «Вы приходите к нам, указываете данные карты, на которую должен поступить ваш перевод, оплачиваете в кассу [комиссию] и получаете квитанцию», – сообщила Борисову сотрудница.
«То есть, никаких сложностей нет, единственное, приходится платить 5% за обналичку», – подытожил россиянин.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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