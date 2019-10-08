Вывели из «ЛНР»: В СБУ рассказали о свидетеле вооруженной агрессии РФ

В результате спецоперации житель неподконтрольного украинским властям Сорокино (до переименования, – Краснодон, Луганская обл.) добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) и покинул «ЛНР». Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Из-за материальных трудностей мужчина был вынужден вступить в ремонтную "роту" так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако, осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства», – говорится в сообщении.

«Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины», – проинформировали в СБУ.

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