В «ЛНР» назвали новые штрафы за вождение в нетрезвом виде

В «ЛНР» новый штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения составляет от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ЛНР» вступил в силу «закон», которым вносятся изменения по вопросу ответственности за правонарушения в сфере безопасности движения.

«Управление автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 2-х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет», – уверяют в «ЛНР».

«Каждое из наказаний лишает права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет», – добавляют в «республике».

С 1 июля 2019 года в «ЛНР» минимальный размер оплаты труда составляет 4 тыс. 813 руб. (1 тыс. 851 грн по местному курсу на 8.10.2019).

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