Украина должна поднять ставки по Донбассу, – Климкин

В сложной международной ситуации украинские власти должны более настойчиво отстаивать национальные интересы Украины в переговорах по Донбассу. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Что происходит в США, я не говорю, что происходит в Европе – тоже. Тем не менее, я считаю, что у нас есть поле для маневра. Если кто-то настроен в новой команде на широкое соглашение с Путиным, то мы заранее проиграли. Нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой», – сказал он.

«Мы находимся действительно в сложной реальности, но единственный выход из этой сложной реальности – поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: "Будет или так, и мы готовы об этом говорить, или мы сдаваться не будем". И это общество поддержит», – заявил Климкин.

По его словам, чтобы не было массовых протестов украинским властям нужен широкий диалог с обществом о планах относительно Донбасса.

«Любое решение должно быть принято всем обществом. Если оно не принято всем обществом, я сегодня это ответственно говорю, это очень больно говорить, то лучше никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти "отеки" внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно», – резюмировал экс-глава МИД Украины.

Климкин также рассказал, что Минские соглашения не выполнялись, потому что стороны не могли прийти к соглашению о последовательности выполнения пунктов подписанных документов и ряду нюансов.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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