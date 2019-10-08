На Луганщине полиция разыскивает мать 3-летней девочки, которую она бросила на улице без присмотра

В Северодонецке (Луганская обл.) женщина, которая ведет аморальны образ жизни, оставила 3-летнего ребенка без присмотра вечером на улице. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

«Вчера вечером в аптеку по пр. Химиков мужчина завел маленькую девочку и рассказал о том, что увидел одиноко блуждающего по улице маленького ребенка и решил завести ее в аптеку, чтобы малышка согрелась, а тем временем вызвать полицию. Немедленно в аптеку прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Детский полицейский, увидев малышку, сразу узнал девочку, потому что неоднократно сталкивался с тем, что ее мама, которая ведет не совсем порядочный образ жизни, уже оставляла ребенка одного», – говорится в сообщении.

После того, как в течение нескольких часов установить местонахождение матери не удалось, полицейскими было принято решение отвезти девочку в Лисичанский центр социально-психологической реабилитации детей, где сейчас о ней заботятся работники центра. Жизни и здоровью ребенка угрозы нет.

Учитывая то, что 36-летняя мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» и ст. 181-1 «Занятие проституцией», было принято решение поставить вопрос о лишении ее родительских прав.

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