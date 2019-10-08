На Луганщине горняки шахты «Новодружеская» прекратили добычу угля

Сегодня, 8 октября, горняки шахты «Новодружеская» отказались спускаться в забой, требуя погасить долги по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки шахты «Новодружеская» ПАО «Лисичанскуголь». Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате.

«Горнякам 3-х шахт данного объединения задолжали 120 млн грн. Горняки соседней шахты им. Капустина в городе Приволье (подчинен Лисичанску – ред.) предупредили администрацию предприятия, что со второй смены также прекратят работу», – рассказал Волынец.

«Между тем на шахте "Горская" ГП "Первомайскуголь" уже 2-е сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогично – погашение задолженности по заработной плате. Шахтеры настроены решительно. Поэтому, если им в ближайшее время не заплатят заработанное тяжелым трудом, протестные действия они готовы перенести в столицу», – добавил он.

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