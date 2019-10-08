Пристайко пояснил, чего ждет Украина от встречи в Нормандском формате

Украина заинтересована в достижении договоренностей на встрече лидеров стран-участниц Нормандского формата, но в этом не заинтересован Кремль. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы хотели бы, безусловно, услышать, что война закончилась, что Россия готова забрать свои войска, тяжелое вооружение, освободить территорию Донбасса от наемников, от тех, кто там остался и к кому нельзя применить закон об амнистии, чтобы мы могли провести нормальные выборы. Тогда можно восстанавливать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Это то, что мы хотели бы услышать», – сказал он.

«Что хочет услышать Путин, я не представляю, но могу себе представить, что он бы хотел продолжения этой ситуации, потому что она его, в принципе, устраивает. Те 1,5-2 млрд, которые он тратит [на "Л-ДНР"], чтобы держать нас всех привязанными к себе, как он это делает в Приднестровье, в Абхазии и Осетии, это его устраивает», – продолжил Пристайко.

По его мнению, Германия и Франция «обеспокоены тем, чтобы поскорее закончить [вопрос конфликта на Донбассе] и возобновить бизнес» с Россией. «Если мы найдем среди этих разнообразных подходов какую-то среднюю точку, где мы сможем встретиться всеми нашими интересами, это будет самое лучшее, что мы сможем извлечь от встречи 4-х людей, которые возглавляют 4 страны», – считает глава МИД Украины.

Дипломат также заявил, что Россия намеренно затягивает встречу лидеров стран-участниц переговоров в Нормандском формате, выдвигая Украине новые условия, а в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе возможны три сценария развития ситуации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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