Медреформа: В прифронтовой Марьинке нагрузка на врача увеличилась, а зарплата – нет

В прифронтовой Марьинке в связи с медицинской реформой нагрузка на врача увеличилось, однако зарплата многих медиков осталась прежней.

Например, с врачом общей практики семейной медицины Светланой Малик декларацию подписали 1806 жителей – это не так уж и мало, учитывая то, что с многие уехали из города на линии разграничения. «Большинство моих пациентов – люди среднего и старшего возраста. Но лечатся у меня и несколько подростков и даже маленькие дети, потому что людям удобно, когда вся семья ходит к одному врачу», – говорит врач.

В связи с медицинской реформой нагрузка на врача увеличилось. Светлана Малик ежедневно принимает 15-16 пациентов. Также 10 больных, которых постоянно посещает дома (онкобольные и пациенты после инфаркта или инсульта).

«Мы теперь не только принимаем в кабинете, но и можем консультировать по телефону. Изменился алгоритм записи на прием: теперь можно не только брать талоны регистрации, но и записываться по телефону и через интернет. Эта информация вносится в журнал семейного врача, и, исходя из количества записанных на прием, определяю, когда могу посетить больных на дому. Хотя бывает и так, что человек просто приходит без всякой записи. Никто не откажет, особенно, когда пациент имеет хронические заболевания», – рассказала врач.

Однако несмотря на медреформу зарплата Светланы Малик не изменилась. «До войны в амбулатории лечилось около 10 тыс. пациентов, к тому же у нас на учете состоят работники всех бюджетных учреждений, функционировавших в районном центре. Район принимал участие в пилотном проекте, мы получали доплаты за количество пациентов и качество обслуживания. Сейчас жителей и соответственно тех, кто у нас лечится, меньше. Моя зарплата осталась такой, как была», - отмечает она.

На первом месте среди заболеваний, которыми страдают жители Марьинки, – сердечно-сосудистые патологии. Хотя в этом году было выявлено несколько случаев сахарного диабета, который медики также считают болезнью стресса.

Когда пациенту нужны дополнительные обследования, их направляют в Мариуполь или Краматорск. В больницы ехать не менее трех часов, и билет стоит от 200 грн в один конец.

По материалам «Kuma.City»

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