В «ДНР» мать довела школьницу до голодного обморока

В неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.) мать довела ребенка до голодного обморока. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», в школе № 2 на уроке одна из учениц 5-го класса почувствовала себя плохо. Девочку отвели к школьной медсестре, которая подтвердила состояние ребенка. Во время беседы стало известно, что школьница голодна, потому что в доме нет еды.

«По месту проживания девочки направились сотрудники сектора по делам несовершеннолетних Докучаевского горотдела. Выяснилось, что мать ребенка длительное время злоупотребляет спиртными напитками, в квартире царит антисанитария, отсутствуют продукты питания», – сообщают в «ДНР».

В пресс-службе добавляют, что в отношении женщины составлен «административный протокол, она поставлена на профилактический учет в секторе по делам несовершеннолетних».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!