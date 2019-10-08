«Дорожная карта» по Донбассу: Глава МИД Украины пояснил, что это

«Дорожная карта», которая была разработана предыдущими украинскими властями по Донбассу совместно с западными партнерами, существует. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Мы действительно знали о существовании "дорожной карты", которая согласовывалась советниками глав государств-участников Нормандского процесса. Но, честно говоря, даже мне как послу в НАТО, было неизвестно, что именно Петр Порошенко и его политический советник обсуждали то в Минске, то в Берлине, то во Франции, о чем велись переговоры», – сказал он.
«Насколько я знаю, эта "дорожная карта" так и осталась нерассмотренной российской стороной и непринятой нею. По моей информации, была сделана большая работа с французскими и немецкими коллегами, но года два она лежит в российском или МИДе, или в Администрации президента, и далее она не пошла. Эта "дорожная карта", несмотря на то, сколько было потрачено времени, сейчас не рассматривается», – прокомментировал Пристайко.
Дипломат также заявил, что Россия намеренно затягивает встречу лидеров стран-участниц переговоров в Нормандском формате, выдвигая Украине новые условия, а в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе возможны три сценария развития ситуации.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»
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