Житель Курахово рассказал, как работал слесарем в Польше

Кроме войны основная проблема прифронтовых городков Донецкой области – отсутствие работы. Поэтому, в частности, некоторые жители Курахово в поисках заработка едут в Польшу.

Иван впервые поехал в Польшу в 2014 году. Работал на крупном вагоностроительном заводе в городе Быдгощ. Решил ехать после беседы с родным дядей, который уже долгое время работал на рассматриваемом заводе. Родственник оформил официальное приглашение на работу от предприятия, по которому Иван сделал рабочую визу, пишет «Kuma.City».

В Курахово парень три года работал сварщиком, имел не только рабочий разряд, но и высшее образование по специальности «сварки». Но все равно больше всего боялся не сдать экзамен и не получить желаемую работу в Польше.

Во Львов он добирался автобусом, во Львове пересел на автобус до Варшавы. От Варшавы до Быдгощ всех приглашенных на завод отвезли автомобилем предприятия. И хотя было приглашение от завода, заинтересованного в новых сотрудниках, Ивану пришлось месяц ждать рабочее место.

Поразил кураховчанина вид за окном автобуса: вместо привычных засеянных полей – голая земля, пустыри. Вместо плотных жилых массивов – отдельные застройки, отдельные дома. При этом все красивое, ухоженное. Поля ограждены забором от диких сверил, которых здесь очень легко встретить.

Вез с собой спортивную сумку с тем необходимым, что подсказал ему дядя. Постельное белье, два комплекта одежды и спецодежда для экзамена. На экзамен нужно было прийти в своей одежде, а потом со всех рабочих снимали мерки и шили каждому собственный спецкомплект за счет работодателя.

«Когда оказался в Быдгоще, заметил, что улицы постоянно убирают. Очень большое количество собачников, почти все выгуливают своих питомцев по аллеям города. Каждый имеет при себе специальную перчатку для уборки за своей собакой. Но некоторые выгуливают своих животных ночью, оставляя результаты выгула прямо посреди улицы. Поэтому рано утром на тротуарах надо быть осмотрительным, чтобы не вступить в собачью "мину"», – рассказывает кураховчанин.

Целый месяц после приезда жил у родственника, который помог с оформлением. Затем Ивана пригласили на практический экзамен, где он должен был показать свои навыки по сварке. Самый страшный страх стал реальностью – экзамен он не сдал. Место сварщика ему не досталось, но было место слесаря с меньшей зарплатой, на которую парень согласился. «Слесарю платили 11 злотых за час работы, сварщику – 13 злотых. Один злотый тогда меняли на 7 грн. Рабочую смену можно продлить или сократить по желанию. Кто работал по 8 часов, а затем шел развлекаться. Некоторые не берегли себя, отрываясь от работы только для того, чтобы поесть и поспать, но заработать как можно больше денег. Работал с нами слесарем Руслан, который говорил: еще лет 12 поработаю, заработаю на ремонт и технику и умирать. Он едва не падал от усталости, но не понимал, зачем жить, если не работать», – вспоминает Иван

Рабочий цех полностью оснащен камерами видеонаблюдения, поэтому на смене посидеть не получалось. По графику после каждых 4 часа работы прерывались на 20 минут для отдыха.

С появлением работы слесарь переехал в жилье, которое оплачивало предприятие. Это была 3-комнатная квартира, в которой жило 6 рабочих из Украины. Это были довольно неплохие условия, другим работникам досталась квартира на 16 человек, в которой они еще должны были самостоятельно платить за интернет.

«Поляки любят есть фастфуд и полуфабрикаты. В супермаркете у каждого покупателя – полная корзина полуфабрикатов», – подметил Иван, отмечая, что больше всего скучал по украинской еде. «Еда на вкус там не очень, горчица не похожа на горчицу. Как-то купил плавленый сырок, попробовал и выбросил, потому что его невозможно было есть. Праздник был, когда приехали новые ребята из западной Украины, привезли вкусного сала, нормальной горчицы и накормили от пуза», – смеется работник.

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