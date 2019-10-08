Возвращение в Украину: Как в «ДНР» сейчас трактуют Минские соглашения

Выполнение Минских соглашений будет означать признание Украиной и международным сообществом «Л-ДНР». Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.
«Четкое и буквальное выполнение Минских соглашений – это по факту легализация, придание легального статуса той ситуации, которая у нас есть сегодня. Это признание всем мировым сообществом нашего права на самоуправление, нашего права на нашу милицию, на нашу судебную систему, на договорные отношения с Киевом, не военные, а мирные договорные», – сказала она.
«Именно мы будем решать, именно мы будем писать в наших соглашениях с Кабинетом министров, с парламентом, с остальными органами власти, как и каким образом на нашей территории происходят процессы. Это признание наших интеграционных процессов с Российской Федерацией – это тоже прописано. Это языковое самоопределение», – заявила Никонорова.
«Министр» утверждает, что в «ДНР» намерены сами решать, в каком объеме будут действовать украинские законы на ныне неподконтрольной украинским властям части Донецкой области.
«Украинское законодательство будет действовать на нашей территории ровно в том объеме, в каком мы сами захотим, чтобы оно действовало. Оно по факту и сегодня так. Ведь в нашей конституции ДНР записано, что украинское законодательство действует на территории ДНР в той части, в которой оно не противоречит законодательству ДНР»», – уверяет она.
«Так есть по факту сегодня. Нам остается заставить Украину признать, что это правильно, закрепить это в своей Конституции и смириться с этим», – добавила Никонорова.
Как сообщалось ранее, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Богдан Яременко уверял, что особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины, а работать над таким законопроектом начнут только после переговоров в Нормандском формате.
В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что во время подготовки законопроекта об особом статусе Донбасса «красные линии» не будут нарушаться, а к разработке и обсуждению документа привлекут экспертов и общественность.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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