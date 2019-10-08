БПЛА ОБСЕ обнаружил почти 160 мин на дорогах у Луганского и Нижнего Лозового

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали противотанковые мины на автодороге М03 и возле нее, неподалеку от Луганского и Нижнего Лозового. Об этом сообщается в отчете Миссии.

4 октября БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал 39 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в 4 ряда поперек автодороги М03 и в соседних полях, примерно в 5 км к юго-востоку от н. п. Луганское (подконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка). По оценке, мины принадлежат Вооруженным силам Украины.

В тот же день этот БПЛА вновь зафиксировал 63 противотанковые мины (ТМ-62), установленные в 6 рядов поперек автодороги М03, 40 противотанковых мин в поле к востоку от этой автодороги, а также 26 противотанковых мин в полях к востоку и западу от этой дороги – все примерно в 3,5 км к северо-западу и западо-северо-западу от н. п. Нижнее Лозовое (неподконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка).

Возле этих мин БПЛА впервые зафиксировал 30 противотанковых мин в канаве к западу от автодороги и еще 30 мин, установленных в 3 ряда в поле к западо-юго-западу.

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