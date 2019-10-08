В Кремле назвали «неважным» мнение других стран о том, что РФ является участником конфликта на Донбассе

Кремль назвал «неважным» мнение других стран о роли России на Донбассе. Об этом сегодня, 8 октября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает российское издание «РБК».

По его словам, неважно, кто считает Россию участником конфликта на Донбассе, главное – помочь Украине решить «жизненно важный вопрос» юго-востока страны.

«Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», – заявил Песков.

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