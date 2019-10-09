В «ДНР» рассказали, когда намерены отдыхать три дня подряд

В «ДНР» намерены отдыхать три дня – со 2 по 4 ноября. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, нерабочим праздничным днем в «ДНР» посчитали 4 ноября. Таким образом, выходные будут длинными – со 2 по 4 ноября.

«Считать нерабочим праздничным днем в ДНР: 4 ноября – день народного единства», – говорится в тексте «указа» «главы ДНР» Дениса Пушилина.

День народного единства – государственный праздник РФ, отмечается ежегодно 4 ноября.

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