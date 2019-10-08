Разведение сторон: В штабе ООС сообщили об обстрелах из минометов и гранатометов

Незаконные вооруженные формирования обстреливают позиции ВСУ на линии разграничения с применение тяжелого вооружения, запрещенного к использованию минскими соглашениями. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В частности, 7 октября противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское (3 раза), Травневое, Чермалык, Гладосово, Новгородское, Золотое-4 применив минометы калибра 120 мм (27 мин) и минометы калибра 82 мм (26 мин).

Кроме того, вчера НВФ РФ осуществили 2 обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия участка разведения №2 (Золотое 4).

«Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима «Тишина» со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивает оказать влияние на НВФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия», – говорится в сообщении.

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