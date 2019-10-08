В Верховной Раде не сядут: Пристайко о «красных линиях» по Донбассу

Участники незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» не смогут избираться в Верховную Раду Украины и влиять на политику страны, и это одна из «красных линий» в переговорах по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Что касается "красных линий" по безопасности. Мы можем коммуницировать с обществом и нужно объяснить хотя бы те базовые вещи, которые объединят нас всех... Мы хотим объяснить украинскому народу, что его безопасность – это приоритет для нас. Суверенитет и территориальная целостность нашей страны – это приоритет для нас. Возвращение нашей земли, включая Крым, приоритет для нас. Это и есть те "красные линии", которые мы в первую очередь хотим донести», – сказал он.
«И, например, что люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много очерчено, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение», – рассказал Пристайко.
Глава МИД Украины также заявил, что Россия намеренно затягивает встречу лидеров стран-участниц переговоров в Нормандском формате, выдвигая Украине новые условия, а в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе возможны три сценария развития ситуации.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»
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