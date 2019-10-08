В Донецкой области заработало мобильное приложение Национальной полиции My Pol. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

My Pol – приложение для коммуникации между гражданами и органами полиции. С его помощью можно вызвать полицию лишь одним нажатием на кнопку, отправить фото правонарушения и прочее. Новое приложение работает на территории Донецкой области со 2 октября. Оно является официальным бесплатным каналом связи между службам Нацполиции и населением.

В полици отметили, что важное преимущество My Pol – быстрый вызов полиции по прикосновением благодаря функции «SOS». Также пользователи могут отправлять фото правонарушений, оценивать работу полицейских по номеру жетона и получать уведомления по оперативной ситуации в городе и области.

Сервис прост в использовании и приспособлен для людей, пользующихся языком жестов. Работает приложение как на Android, так и на iOS.

Напомним, в Донецкой области с 2017 года действует мобильное приложение «Полиция 102», имеющий аналогичные функции. Есть также сервис родительского контроля. Им пользуются около 4 тысяч человек.

Сейчас оба приложения доступны для пользователей.

Скачать My Pol можно по ссылкам:

Google Play

App Store

«Полиция 102»: Google Play

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