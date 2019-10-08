За мгновение до трагедии: В Мариуполе спасли ребенка, игравшего на подоконнике открытого окна многоэтажки

В Мариуполе (Донецкая обл.) экипаж патрульной полиции получил сообщение об угрозе жизни. Заявительница сообщила, что в открытом окне третьего этажа по проспекту Металлургов видит маленького ребенка, который прыгает на подоконнике. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает Патрульная полиция в Донецкой области.

Патрульные полицейские Вадим Исаев и Иван Семененко буквально за секунды были на месте, а под окнами развернулась спасательная операция. К счастью, у таксиста, который стоял рядом, в багажнике была одеяло. Патрульные натянули его под окнами, пока ждали спасателей, но Вадим Исаев решил действовать и полез на третий этаж, чтобы схватить мальчика. Полицейскому удалось незаметно пробраться по карнизу к окну, не напугав при этом ребенка. Уже через мгновение малыш оказался в своей комнате.

«На шум зашли родители ребенка и не поверили своим глазам. Искренне поблагодарив патрульных, мама и папа заверили, что будут пристально следить за сынишкой. Патрульные помогли отцу снять ручку с окна чтобы обезопасить жизнь. Советуем всем жителям в квартирах, где находятся дети, поступить так же, или заказать специальные замки», – говорится в сообщении.

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