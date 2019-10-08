Стандарты нормотворчества в Украине должны быть, как в Великобритании, – министр юстиции

Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Об этом сегодня, 8 октября, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, который принял участие в мероприятии с руководителями юридических служб государственных органов на тему «Правила одинаковы для всех».

Министр юстиции сообщил о планируемых нововведениях, которые облегчат работу сотрудников юридической сферы. «Мы завтра вносим на рассмотрение Кабинета Министров решение о том, что, Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое», – заявил Малюська.

Также он отметил, что Министерство юстиции вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти. «Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений».

В связи с этим Денис Малюська подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб. «Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы – ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая состоит, между прочим, в том, чтобы делать документы понятными людям», – отметил руководитель Минюста.

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