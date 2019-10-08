Лукашенко: НАТО должно благодарить за то, что ему «подарили» Украину

НАТО должно благодарить за то, что ему «подарили» Украину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», передает «БелТА».

Глава государства напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело к событиям в Украине. «Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой», – сказал президент Беларуси.

Он считает, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, «потому что диагноз установлен». «Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент – он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», – отметил глава государства.

При этом Александр Лукашенко считает, что разрешение вооруженного конфликт на Донбассе – это не главное. «Главное состоит в том, какое "наследство" он (президент Украины, – ред.) получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось. Там столько линий разграничения, что президенту одному с этим не справиться, тем более не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее», – констатировал белорусский лидер.

Глава государства убежден, что если США не подключатся к решению этой проблемы, то даже Европа не будет в силах помочь Украине. Хотя Евросоюз, предположил Президент, и сам в этом не особо заинтересован. «Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать. Но, наверное, "большим" не хочется», – сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что после переговоров с Владимиром Зеленским убедился: украинская власть понимает, как разрешить конфликт в своей стране. «Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена», – подчеркнул президент.

«Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко также отметил некоторый прогресс в разрешении конфликта в Украине, но вместе с тем призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в соседней стране.

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