Лукашенко заявил, что Зеленского оставили один на один с решением проблемы Донбасса

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил некоторый прогресс в разрешении конфликта в Украине, но вместе с тем призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в соседней стране. Об этом Лукашенко заявил на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», передает «БелТА».

Александр Лукашенко убежден, что способность урегулировать конфликт в Украине – важный тест для стран Европы. «Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт – это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет – будем собираться, разговаривать. Но толку будет мало», – сказал президент.

Он напомнил, что недавно посетил Житомир, где проходил очередной белорусско-украинский форум регионов. «С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что президент Украины – человек настоящий, крепкий, патриот своей родины. Нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в "наследство". Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем», – рассказал Александр Лукашенко.

В Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс, в частности, осуществлен обмен задержанными лицами, приняты некоторые решения в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы. «Но если кто-то думает, что лед тронулся, – нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс», – сказал Лукашенко.

«Почему? Потому что мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве? Там определенные силы используют этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует (вы знаете, о ком я говорю) - ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах», – считает президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, Владимир Зеленский ищет пути для урегулирования конфликта, готов к принятию решений. «Нельзя будет упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему. Но многое зависит от нас (европейских стран, прим.). И мы должны взять на себя большую ношу, большую часть в решении этой проблемы», – убежден Лукашенко.

«Очнитесь вы в конце концов. Война не только в Украине, она у нас, в нашем доме. Решать эту проблему – нам. И если "Нормандская четверка", на которую так уповает президент Зеленский, чего-то стоит, тогда давно надо было собраться и что-то решать. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как это решается – каждый старается набрать себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей?», – сказал Лукашенко.

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