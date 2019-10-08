В украинские вузы по упрощенной процедуре поступили 1600 человек из Донбасса

Около 1600 человек из Донбасса в этом году поступили в украинские вузы по упрощенной процедуре. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОГА).

Так, за четыре года работы образовательных центров (ОЦ) «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» количество поступающих с временно неподконтрольных украинской власти территорий увеличилось почти вдвое. После старта работы центров в 2016 году более 850 абитуриентов из Донбасса вступили в украинские вузы по упрощенной процедуре, тогда как в этом году их количество достигло 1600.

В 2019 году образовательные центры работали с 3 июня до 27 сентября. Центры «Донбасс-Украина» действовали на базе почти 40 вузов – перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. В частности, в Бахмуте (до пререименования – Артемовск), Виннице, Краматорске, Константиновке, Северодонецке, Старобельске и Торецке (до пререименования – Дзержинск).

«Для того, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, поступающему нужно было обратиться в ОЦ, заполнить образовательную декларацию и сдать три вступительных экзамена – по украинскому языку, истории Украины и профильному предмету (или творческий конкурс). Важно, что они не должны были предоставлять результаты ЕГЭ, украинский паспорт или аттестат. В то же время, если абитуриент все же имел результаты ВНО или украинский аттестат, он тоже мог вступить через ВЦ по упрощенной схеме», – сообщили в ЛОГА.

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