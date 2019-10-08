КПВВ «Новотроицкое» посетили представители дипломатической миссии (Фото)

Представители дипломатической миссии ознакомились с условиями функционирования контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«Иностранная делегация, во главе которой прибыл посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол, во время визита в район проведения операции Объединенных сил особое внимание уделила изучению ситуации безопасности в пределах дорожных коридоров», – говорится в сообщении.

Так, посол узнал от начальника штаба Донецкого погранотряда полковника Сергея Лозинского сведения о пассажиропотоке в КПВВ «Новотроицкое» и системе реагирования на возможные угрозы. Делегатам были продемонстрированы укрытия, в которые в случае опасности военнослужащие ГПСУ направляют гражданских лиц, чтобы уберечь их жизни и здоровье.

«Гостей интересовали процедуры и продолжительность прохождения контроля и особое внимание привлекла качественная работа кинологической службы. Благодаря таким визитам и личному общению представители иностранных государств могут формировать самостоятельно реальную картину событий на Донбассе», – резюмируется сообщение.

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