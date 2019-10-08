Все сложно: Коляда рассказала о проблемах Луганщины

В Луганской области, где уже шестой год идет вооруженный конфликт, есть ряд серьезных проблем. Об этом сообщила глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время визита на Луганщину на своей странице в Facebook.

«В области, где идет война, нет областной больницы и ветеранского госпиталя. Нет МРТ. А еще здесь нет врачей и фельдшеров. Здесь есть пустые амбулатории, а врачи сюда работать не идут. Есть школы, куда не доехать, а можно только добираться на лодке. Здесь не финансируются ветеранские проекты. Здесь разбивают памятники нашим героям. Здесь в органах местной власти, мягко говоря, совсем не друзья Украины, которые в советах разного уровня блокируют решения, касающиеся ветеранов в уважительного отношения к ним. Все сложно», – написала она.

По словам министра, состоялась встреча с ветеранами. «Договорились с главой ВГА Виталием Комарницким, что у него будет советник из числа ветеранов. Представителя нашего министерства подаем как члена Коллегии ВГА», – сообщила она.

Также министр рассказала, что до этого времени в Старобельске ветераны обустраивали за свой счет кладбище, где похоронены погибшие украинские воины, чьи имена не известны. «Сейчас подключилась местная власть и новый руководитель области. Надеюсь, что ситуация здесь изменится», – подытожила Оксана Коляда.

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